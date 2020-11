Depp ei saa kohtuotsust edasi kaevata, lisaks anti tema roll taanlasele 

"Kariibi mere piraatide" täht (57) kaebas Briti kõmulehe The Sun kirjastaja News Group Newspapersi (NGN) kohtusse, väites, et 2018. aasta artikel, kus teda nimetati naisepeksjaks, on alatu laim. Kuid mõni nädal tagasi langetas Londoni kohus otsuse, et tegu polnud laimuga. Nii jäi filmistaar ametlikult naisepeksjaks.