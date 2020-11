„PUUDUTA MIND“ | Terapeut Liis Kuurme annab nõu, kuidas alustada õnnelikku päeva 

„Minu vastuvõtule tuleb aina enam inimesi, kes on oma mõtlemises ja tegudes jõudnud astuda juba samme sellel teel, et arendada suuremat teadlikkust oma vaimse tervise kontekstis. Siiski napib teinekord oskusi ja teadmisi, kuidas seda igapäevastesse tegemistesse rakendada. Räägin oma vastuvõtul enamasti sellest, mis on see, mida inimene vajab oma ellu, mitte seda, mis tal valesti on. Oleme vist harjunud sellega, et kurdame pigem selle üle, mis on valesti ja puudu, aga tihtipeale ei oska selle asemele soovitud tunnet või seisundit isegi sõnastada!“ ütleb terapeut Liis Kuurme.