EESTI OTSIB ESIEKSORTSISTI | Ta pritsis veega ja ütles: „Kuri vaim, kao välja, kuri vaim!“ 

„Eksortsisim on talitus, mille kaudu me palume, et Jumal vabastaks kedagi kurja vaimu või saatana mõjust,“ ütleb piiskop Philippe Jourdan. Diakon Georg Borin kinnitab, et seestumine ja kurjadest vaimudest vaevatus on olemas. „See oli aegade alguses ja jääb aegade lõpuni. Elame ju saatanaga käsikäes, kahjuks. Saatan ei kao kuhugi, kedagi ta võtab ette, kiusab, püüab võtta võimust,“ kinnitab diakon „Pealtnägijale“ antud intervjuus.