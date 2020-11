Teater Tanja Mihhailova-Saar: „Nunnarüü on mugav, saan vabalt süüa, ilma et peaksin kostüümi kitsaks jäämist kartma.“ Aigi Viira , täna 19:09 Jaga: M

PÜHA SÖÖMAAEG: Deloris (Tanja Mihhailova-Saar) saab tuttavaks pühade õdedega ja asub neist peagi gospelkoori moodustama. Foto: Aldo Luud

Sedapuhku on laulja Tanja Mihhailova-Saare rebasekarva juuksepahmakas spiraallokiline. Veel enam – ta liigub laval avaras nunnarüüs, mis kipub tantsunumbrite aegu jalgadesse takerduma. On Vanemuise teatri muusikali „Nunnad hoos“ peaproov ja Tanja kanda diskodiiva Delorise roll. „Nunnarüü on mugav, saan vabalt süüa, ilma et peaksin kostüümi kitsaks jäämist kartma,“ naerab Tanja, kuid möönab kohe, et paaris stseenis on vaja siiski ka liibuvat kleiti kanda.