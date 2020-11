Inimesed VEIDER VÄRK! Maris Järva paljastas, et nokib mõnikord prügikastist ühe toidu välja ja sööb ära Ohtuleht.ee , täna 19:05 Jaga: M

Maris Järva Foto: Stanislav Moshkov

Raadiosaatejuht Maris Järva jahmatas hommikuprogrammi kuulajaid avameelsusega, paljastades, et tal on üks lemmik maitsev soolane amps, mida ta on vahel oma kodusest prügikastist välja koukinud, vahendab Sky.ee. Tuleb välja, et tegemist on grillkana nahaga.