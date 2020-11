Insuldi üle elanud Ita Ever sai haiglast välja. Pojapoeg: ta viibib praegu hooldekodus 

Ita Everi nimelise preemia üleandmisel vanaema ikkagi kohal ei saanud olla - seisund ei ole veel nii hea. "Nimelt peab ta ikkagi olema veel järelvalve all, mistõttu viibib ta praegu hooldekodus. Üksi on tal keeruline hakkama saada," ütleb Alfred. "Olukord on stabiilne."

Ita Ever elas sügisel üle insuldi ning Alfred Baskin kinnitas seda Õhtulehele oktoobri lõpus. "Võite arvata, kuidas 89aastasel inimesel ikka läheb, kui ta on insuldi üle elanud. Midagi kiita pole, aga praegu on seisund stabiilne ja ta viibib arstide järelvalve all," sõnas Alfred siis, oskamata ennustada, millal Ever lavale naasta võiks. "Peab natukene aega andma."