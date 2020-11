Supermodell Coco Rocha sai kolmanda lapse 

32aastase Coco ja tema mehe James Conrani esiktütar Ioni James on viie ja poole aastane. Poeg Iver Eamesil on vanust kaks ja pool aastat. Nüüd tuli ilmale teine tütar, kes sai nimeks Iley Ryn.

Juulis ajakirjale People beebiuudist teatades ütles Coco, et Ioni kibeleb kangesti õde saama. "Talle nii meeldib, et tal on pisike vend, ja ta ütleb: "Vend mul juba on. Nii et saame nüüd veel ühe, teise versiooni.""