Inimesed Briti kuningliku pere esimese liikmena rääkis oma raseduse katkemisest Harry täditütar

Zara ja Mike Tindall. Foto: Reuters/Scanpix

Hertsoginna Meghan avaldas tänases New York Timesis valusa kirjutise, milles tunnistas, et elas juulis üle raseduse katkemise. Daily Maili teatel sillutas prints Harry naise avameelsusele teed Harry täditütar, kes on rääkinud oma raseduste luhtumisest.