PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 26. november 

Tööl on raske ennast kehtestada. Sinu tegevust praegusel hetkel mõjutavad minevikus tehtud vead. Tähtis on neid endale teadvustada ning hoiduda vanu vigu kordamast.

Rakenda energiat vaimse töö tegemiseks või siis õppimiseks. Infokanalid on avatud, sinuni jõuab mitmesugust teavet, pead oskama kõige olulisema välja selekteerida.

Tasub pigem varju hoida. Kui üritad oma ego jõuliselt maksma panna, toob see suure tõenäosusega kaasa vääritimõistmist ja tagasilööke.

Eriti oluline on suhtlus armsamaga. Kui teie vahel on olnud arusaamatusi, mis on selgeks rääkimata, siis tasub nüüd kahekesi maha istuda ja südamest südamesse rääkida.