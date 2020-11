„OP“ JÄTKUB! Koroonaviiruse seljatanud Margus Tabor ja Margit Kilumets on taas ekraanil 

„Vastab tõele, et meeskond on koroonaviirusega kokkupuute tõttu karantiinis, kuid tiim on hea tervise juures ning naaseb ekraanile esimesel võimalusel,“ kinnitas ERRi elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi Õhtulehele kuuldust, et saade läheb kurja viiruse tõttu pausile „OPi“ asemel nägi ETVs neljapäeval Margit Kilumetsa tehtud portreesaadet Olav Ehalast.

„ETV prime time saadete asendamine on väga keeruline, sest vaatajad ei soovi näha arhiivi, pigem ikka paiku ja sündmusi, kuhu praegu koroona tõttu ei pääse, seega oleme neile ainus vahendaja. Nii käis Margus Tabor juba eile terve päeva võtetel Paidest Linnateatrini välja. Teeme lugusid ette, et oleksime erinevate keeruliste olukordade eest paremini kaitstud ja vaatajatel võimalus televiisorist uusi süžeesid vaadata,“ lisab Killandi.

Korraga nakatusid mõlemad saatejuhid

Koroonaviiruse läbi põdenud Margus ütles teisipäeva õhtul „Ringvaates“, et esimene diagnoos oli hoopis negatiivne. „Trallitasin veel ringi, tegin saateid ja kohtusin inimestega. Läksin etenduse kordusproovi ja siis andsin ikkagi positiivse koroonaproovi,“ tõdes ta.

„Hea, et mind üles nopiti. Mina ei oleks elu sees läinud seda proovi veel andma, sest mul sümptomeid praktiliselt ei olnud. Kergelt lõi enne proovi andmist nina kinni, aga muidu polnud mitte ühtegi sümptomit,“ sõnas näitleja.

Margus rääkis, et selle laine ajal ta viirusesse enam nakatuda ei tohiks ja usub, et tal on tekkinud antikehad. „Nii, nagu ma professor Irja Lutsari jutust aru sain, koroonasse ma enam jääda ei saa. Neil, kel oli haigestumine kevadel, võib see uuesti juhtuda. Samas ta ju rahustas, et praeguses laines nakatunud ei tohiks enam viirust saada ega levitada.“