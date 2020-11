Tele LÄKS ÕNNEKS: „Pealtnägija“ saatejuhi Mihkel Kärmase koroonatest osutus negatiivseks Toimetas Mondela Urbala, Liisa Mugra , täna 12:05 Jaga: M

Mihkel Kärmas Foto: Sven Arbet / Ekspress Meedia

„Pealtnägija“ toimetaja ja saatejuht Mihkel Kärmas oli lähikontaktis Covid-19 positiivsega, pidi viibima eneseisolatsioonis ning sel neljapäeval saadet ei juhtinud. Nüüd on teada, et Kärmase koroonatest ostutus negatiivseks ja ta on varsti taas ekraanil.