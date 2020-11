Eesti neiu jõudis rahvusvahelisel missivõistlusel 15 parima hulka: vähem tuntud riikidel on raskem silma paista, õnneks tõestasin vastupidist! 

Ülemaailmne koroonapandeemia on väga tugevalt mõjutanud ka missivõistlusi. „Enamik neist on edasi lükatud, kuid The Miss Globe 2020 siiski toimus ja kandis sõnumit, et koos suudame kõike ja saame ka sel raskel ajal eluga edasi minna. Kui viirust poleks, oleksime külastanud kindlasti rohkemaid vaatamisväärsusi ja tavaliselt on selle võistluse osalejad külastanud ka kõrval asuvaid riike. Sel korral see võimalik ei olnud. Samuti oli palju koroonavastaseid meetmeid, nagu maskid ja käte. desinfitseerimine. Lisaks ei tohtinud me fännidega lähedamalt kui 2 meetrit pilti teha,“ tõdeb Eliise.

Eliise missinduse karjäär sai alguse 2016. aastal, kui ta oli 16aastane ja võistles Princess of Estonia võistlusel ning pälvis kaks eriauhinda: parim moekõnd ja parim fotomodell. „Kandideerimiseni jõudsin täiesti juhuslikult, pärast Instagrami postituse nägemist. Mõtlesin, et miks mitte end proovile panna,“ meenutab ta.

Pärast seda osales Eliise rahvusvahelisel missivõistlusel Miss Grand International 2019, mis toimus Venetsueelas ja kestis kolm nädalat. „Kuna rahvusvahelise võistluse kogemus oli niivõrd võimas ja silmaringi arendav, tahtsin tulevikus veel sellisele teekonnale minna. Seega otsustasin kandideerida Eesti Iluduskuninganna 2020 võistlusele. Minu suureks üllatuseks võitsin selle ja mind krooniti Eesti Iluduskuninganna 2020 ja The Miss Globe 2020 tiitliga, mis andis mulle võimaluse Eestit minna veelkord välismaale esindama,“ räägib ta.

Missindus annab Eliise sõnul suure teadmistepagasi tulevikuks. „Sageli on võistluselt 60-80 erineva riigi esindajad koos, kes tutvustavad oma riiki ja just läbi selle on võimalus tutvuda nii paljude erinevate kultuuridega. Eriti lähedalt saab tutvuda riigiga, kus võistlus toimub, kuna päevad on täis tuure ja kohalikega tutvumist. See kõik annab mulle võimaluse külastada riike, kuhu ma arvatavasti poleks niisama sattunud,“ sõnab ta.

„Missid pole ainult kõndivad riidepuud.“

„Enim meeldib mulle missimaailma juures aga see, et naistel, kes võistlusele saamise nimel pingutavad, on ühine eesmärk: kõik soovivad maailma kuidagi paremaks muuta, olgu see siis inimesi aidates, loodust hoides, loomade õiguste eest seistes või mingi muu heategevus. Kõik need naised tahavad oma platvormiga, mis missindus neile annab, oma sõnumit edastada ning maailma paremaks kohaks muuta,“ lisab Eliise.