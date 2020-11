Hertsoginna Meghanit tabas ränk kaotus: „Teadsin oma esmasündinu külge klammerdudes, et jään teisest lapsest ilma.“ 

"See juulihommik algas täpselt sama harilikult kui iga teine päev: tee hommikusööki. Sööda koerad. Võta vitamiine. Leia see kadunud sokk. Võta üles üksik rasvakriit, mis on laua alla veerenud. Tõmba juuksed hobusesabasse, enne kui oma poja hällist välja tõstad," alustab hertsoginna Meghan (39) hingeminevat esseed pealkirjaga "The Losses We Share" ("Meie ühised kaotused").