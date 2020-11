Hertsoginna Meghan elas üle raseduse katkemise 

"See juulihommik algas täpselt sama harilikult kui iga teine päev: tee hommikusööki. Sööda koerad. Võta vitamiine. Leia see kadunud sokk. Võta üles üksik rasvakriit, mis on laua alla veerenud. Tõmba juuksed hobusesabasse, enne kui oma poja hällist välja tõstad," alustab hertsoginna Meghan hingeminevat esseed pealkirjaga "The Losses We Share" ("Meie ühised kaotused").

Endine näitlejanna kirjeldab, kuidas tundis pärast Archie mähkme vahetamist kõhus valusööstu. "Varisesin põrandale, tema minu süles, ümisesin unelaulu, et me mõlemad rahulikud püsiksime. [...] Teadsin oma esmasündinu külge klammerdudes, et jään oma teisest lapsest ilma."

Mõned tunnid hiljem lebas Meghan juba haiglavoodis ja hoidis oma mehe käest kinni. "Tundsin, et tema peopesa on higine, ja suudlesin ta sõrmenukke, mis olid meie mõlema pisaraist märjad. Põrnitsesin külmi valgeid seinu ja mu pilk klaasistus. Püüdsin ette kujutada, kuidas me sellest kunagi paraneme."

Hertsoginnale meenus oma meeleliigutus, kui ta koos Harry ja pisipojaga Lõuna-Aafrika ringkäigul oli ning üks ajakirjanik taipas küsida, kuidas ta end tunneb. Haiglavoodis istudes ja oma mehe südamevalu tunnistajaks olles mõistis Meghan: "Paranemine saab alata alles siis, kui esmalt küsida: "On sul kõik hästi?""