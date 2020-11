Kes juhib Grammy-nominatsioone, kes said valusalt vastu nina? 

Nördimuspisaraid peab neelama R&B-staar The Weeknd, kes ei teeninud ühtki nominatsiooni, ehkki tema "After Hours" on olnud tänavu Ühendriikide edukaim album. Ennustati, et nii tänavusel MTV videomuusikaauhindade galal kui ka hiljutisel Ameerika muusikaauhindade tseremoonial ohtralt pärjatud artist kogub arvukalt Grammy-nominatsioone.