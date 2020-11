Legendaarne Pipi Pikksuka osatäitja haigestus koroonasse 

Inger pole ikka veel päris terve. "Olen väsinud. Pean palju magama. Mul oli kõrge palavik ja hirm oli nahas. Aga mul läks päris hästi. Haigus on minu sees endiselt alles, aga tunnen, et muutun järjest tugevamaks."

"Pipi Pikksuka" täht on korduvalt rääkinud, kuidas maailmakuulus roll tema näitlejakarjääri hävitas - temas nähti vaid Pipit. Millega ta vanadekodus tegeleb? "Laulan sealsetele elanikele ja räägin neile lugusid. See on väga lõbus!" kinnitab ta. Ingerilt oodatakse lugusid kohtumistest Astrid Lindgreniga ning filmivõtetest. "Esinen õues, ja kui ilm on ilus, tulevad vanakesed välja, halva ilmaga vaatavad aknast."