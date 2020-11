Koroonaviiruse läbi põdenud Margus Tabor: ma ei oleks elu sees läinud kordusproovi andma, sest sümptomeid praktiliselt polnud 

Marguse sõnul võime me kõik vaid oletada, kust viiruse saame, kuid kokkuvõttes ei olegi see oluline. "Tähtis on see ikkagi teiste inimeste jaoks, kellega sa kokku puutud," lisab ta.

"Hea, et mind üles nopiti. Mina ei oleks elu sees läinud seda proovi veel andma, sest mul sümptomeid praktiliselt ei olnud. Kergelt lõi enne proovi andmist nina kinni, aga muidu polnud mitte ühtegi sümptomit," ütleb näitleja.

Margusel polnud ühtegi sümptomit ja haigus kulges üsna kergelt. "Ma ei tea, mis on mind kaitsnud või mis täht sealt ülevalt paistab, et sain selle koroona, aga süptomeid polnud ja enesetunne oli hea," mõtiskleb Tabor. Seejuures ei taha ta öelda, et inimesed ei peaks valvsad olema, sest paljudel on väga halvasti läinud.