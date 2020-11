GALERII | Yoko Alender esitles raamatut isa elust ja loomingust: nüüd saab sõna Urmas Alender! 

Urmas Alender kirjutas 504 luuletust ja 303 laulu. Seda alates 15. eluaastast, vahel mitu tükki päevas, sest tal oli kiire. Eluaastaid sai lõpuks 40, täpselt nagu tema eeskujul John Lennonil. Alenderi loominguks on enam kui laulud ja luuletused. On ka RUJA lugu, kohati tunnitäpsusega ülestähendatud Ruja story 1971-88, algusest lõpuni. Samuti Alenderi fotoalbumid ja isiklikud kalendermärkmikud. Luuletused kaustades koondatud temaatiliste kavade kaupa, juures Alenderi omakäelised illustratsioonid. Ühelt Eestimaa suvila pööningult ilmuvad välja Alenderi diapositiivid, jällegi - pedantselt sorteeritud, kuupäevade ja asjaosaliste nimedega arhiveeritud. Kõik selleks, et see raamat saaks sündida, on ette valmistatud. Ammu. Elu kui looming.