PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 25. november 

Rahulikum päev, mil saad ise planeerida, mida ette võtta. Võimalik, et sul polegi isu suuri plaane teha, tahad ehk vaid omaette lugeda või niisama unistada.

Tuleb aru saada, et sa vastutad oma tegude eest ise ja olulisel hetkel tuleb loota eelkõige enda peale, usaldada enda kogemusi ja kuulata seda, mida oma vaist ütleb.

Tunned, et jõudu on palju, aga kohati kipud oma võimeid üle hindama. Hea aeg sportimiseks, aga pead hoolega jälgima, et järgiksid ikka kõiki vajalikke turvanõudeid.