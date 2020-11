Inimesed Miley Cyrus sattus pandeemia ajal jälle alkoholikuradi küüsi Toimetas Triin Tael , täna, 15:51 Jaga: M

Miley Cyrus Foto: Reuters/Scanpix

Miley Cyrus kuulutas suvel, et on juba pool aastat kaine olnud. Vahepeal on aga toimunud muutus. "Nagu paljud inimesed praeguse pandeemia ajal hakkasin ka mina jooma," tunnistab endine lapstäht.