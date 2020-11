Inimesed Genka usub maskide efektiivsusesse: olin haigena kodus maskiga ja mitte keegi teine haigeks ei jäänud Toimetas Mondela Urbala , täna, 15:22 Jaga: M

Genka Foto: Martin Ahven

Sellest nädalast on Eestis siseruumides maski kandmine seaduslik. "Ma kannan maski seepärast, et mitte haigeks jääda," räägib Genka Sky portaalile ja lisab, et kui ta peaks ise haigeks jääma, ei levitaks ta maski kandes haigust edasi.