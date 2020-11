UUS TELESÕU | Kas Eesti teeleekraanidele jõuab varsti järjekordne suur laulusaade? 

Vihjeid, et Eesti telekanalite ekraanile üks suurprojekt tulema hakkab, on olnud varemgi. Karl-Erik Taukar, kes edukalt mitmeid telesaateid, ei tee tänavu „Eesti laulul“ saatejuhina kaasa just seetõttu, et käsil on teine suur projekt. „„Eesti lauluga“ on selline asi, et tegelikult mul oli see pakkumine laual, aga pidin ära ütlema, sest mul on samal ajal tulemas suur muusikaline teleprojekt,“ selgitas muusik novembri alguses Kroonikale, jättes avaldamata, mis see olla võiks. Et Taukar on varasemalt juhtinud superstaarisaadet, võiks arvata, et just see tuleb taas ekraanile.