Teleprodutsent Kaupo Karelson: teadsin juba väiksena, et minust saab teadlane! 

Katharina Toomemets , täna, 16:00

TÄIEGA TELEMEES: Väiksena unistas produtsent Kaupo Karelson teadlaseks saamisest. Ta oli kindel, et just nii elu läheb, kuid juhused on ta tänaseks viinud tööle hoopis televisiooni telgitagustesse. Foto: Kalev Lilleorg

„Eesti otsib superstaari“, „Su nägu kõlab tuttavalt“, „Maskis laulja“, „Laulud tähtedega“, „Tähed muusikas“, „Laulud tähtedega“. Vähemalt mõni neist saadetest on kindlasti tuttav sadadele tuhandetele eestlastele. Vähem teatakse ehk seda, et kõigi nende, ja kümnete muude populaarsete saadete, taga seisab üks mees – produtsent Kaupo Karelson (46). Nägupidi teda ehk ei tuntagi, kuid telemaailmas on ta tegija. „Lapsepõlves tahtsin saada füüsikuks. Teadsin juba väiksena, et minust saab teadlane,“ üllatab Karelson. Juhuse tõttu jäid füüsikaõpingud aga pooleli ja tänu sellele naudime me pea igal telehooajal pühapäevaõhtuti tema taktikepi all sündinud suuri telesaateid.