Hanna Martinson lavakast väljalangemisest: nutsin peatäie, aga see oli mu jaoks kergendus 

Hanna on alati teadnud, et elul on talle pakkuda midagi väga suurt. 20aastaselt unistas ta laulja- ja näitlejakarjäärist.

Käed rüpes istuma ja paremat tulevikku Hanna niisama ootama ei jäänud. „Ma lõpetasin gümnaasiumi samal aastal, kui olid lavaka katsed ja mõtlesin, et lähen proovin. Tegelikult tahtsin ka reklaami õppima minna, aga kuna lavaka katsed olid varem, siis läksin sinna,” meenutab ta, et katsed kestsid lausa viis päeva.

Martinson räägib, et näitlemisega oli ta kokku puutunud juba kooliajal, kui pidi osalema etendustel ja laval laulma. „Tundsin ennast nagu Hollywoodi staar. Ma arvasin, et ma ei saa sisse, aga südames sügaval oli lootus, et ikka saan. Ma kaitsen ennast nii pettumuste eest.”

Hanna meenutab katsete kummalist seika. „Eriti hästi mäletan katsete viimast päeva. Olin pannud endale kõige pikemad, 15millimeetrised ripsmepikendused, ja see on absoluutselt ebasobilik näitljejale, kes peab kehastuma erinevateks rollideks. Ma ei mõelnud selle peale ja siis enne viimast päeva öeldi mulle, et homseks pean neist lahti saama,” naerab ta.

Selleks hetkeks oli kell juba seitse õhtul ning Hanna, kes tollal ei elanud Tallinnas, ei teadnud mitte ühtegi ripsmetehnikut ega salongi, kus neid eemaldada saab. „Leidsin lõpuks Balti jaamast mingi salongi ja sain aja kella kaheksaks hommikul. Katsed algasid hommikul kell üheksa,” meenutab noor näitlejanna ja lisab, et ta muudkui ootas ja ootas, aga ripsmetehnik ei ilmunud mitte kunagi kohale.

Nördinud Hanna hakkas katsetele jalutama, aga teele jäi tal Reval Cafe ning ta otsustas sealt abi paluda. „Küsisin sealt küünekääre ja lõikasin ise peegli ees on ripsmed maha. Lõikasin maha ka kogemata pooled oma ripsmed ja mul läks pool aastat, et need uuesti kasvaks,” meenutab ta, et ei saanud riskida, et ripsmete tõttu kooli sisse ei saa.