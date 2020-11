Joakim Heleniuse abikaasa Evely mehega kohtumisest: ju olime mõlemad valmis uut lehekülge keerama 

"Mäletan, et kui ta restorani sisenes, oli kogu ruum teda täis. Ta oli nii karismaatiline ja naeratas oma avalat naeratust ning ütles: "Hello, hello ladies!"" meenutab naine.

"See polnud üldse planeeritud kohting, aga ju me siis olime mõlemad valmis uut lehekülge keerama, et asjad nii kiiresti edasi arenesid," mõtiskleb Evely. "Poeg sündis 13. jaanuaril, meie laulatus toimus 13. septembril ja tütar sündis 13. oktoobril," räägib Joakim, et number 13 on nende elus tähtsat rolli mänginud.