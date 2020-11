USA räppari 21aastane tütar demonstreerib uusi rindu 

Carter rääkis, et ema - Lil Wayne'i esimene abikaasa Antonia "Toya" Johnson - manitses teda ootama esimese lapse sünnini. Ent kui tütar sai 21aastaseks, tõdes ema: "Ma ei saa sind keelata. Sa näed praegu perfektne välja, aga tee, nagu tahad." Nii läkski Reginae 9. oktoobril noa alla.

Varem Rihanna pesufirma Savage & Fenty toodangut demonstreerinud Reginae kinnitab, et ei võtnud lõikust ette enesekindluse suurendamiseks. "Tunnen, et need teevad mu pluusikesed nunnumaks ja riietuse harmoonilisemaks, aga ma olen end alati enesekindlalt tundnud."