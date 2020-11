KATKENDID RAAMATUST | Allan Keiani uus romaan räägib loo koolipoisist, kes oma identiteedi suure summa eest voodihaigele miljonärile müüb 

Kogu järgnevaks eluks voodisse aheldatud murtud hing kannab neil hetkedel endas nii rasket koormat, mida kaine mõistus keeldub sõnadesse panemast, kuid see, et ta praegu midagi öelda pelgab, on ilmselge. Viimaks, märgates, kuidas tema vastas istuva poole noorema mehe kannatlik ilme on muutumas, võtab lamaja ennast kokku ja teatab: „Ma soovin, et sina hakkaksid minu elamata jäänud elu elama.“