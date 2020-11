IMEARMAS! Supermodell Gigi Hadid jagas haruldast kaadrit tütretirtsust 

"Täiesti uutmoodi hõivatud ja väsinud," kirjutas 25aastane tippkaunitar allkirjaks. "Aga ta on täielik numpsik, nii et ta sai jõuluehted varakult kätte." Gigi avaldas mitu fotot, tõestamaks, et tema kodu on tõesti juba jõuluks kaunistatud.