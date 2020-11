Inimesed USA tantsusaate võitjaks kuulutati „Unistuste kaunitari“ täht Toimetas Triin Tael , täna, 11:10 Jaga: M

Kaitlyn Bristowe ja Artem Chigvintsev Foto: VIDA PRESS

USA tantsusaate "Dancing With The Stars" 29. hooaja võitjaks kuulutati eile Kanada päritolu Kaitlyn Bristowe, kes on tuntud tõsielusarjadest "Poissmees" ja "Unistuste kaunitar".