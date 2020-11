Nicki Minaj saab isikliku tõsielusarja 

New Yorgi kõmulehe teatel on kuueosalise tõsielusarja režissöör Minaji kauane loomepartner Michael John Warren, kes on vändanud ka Jay-Z filmi "Fade to Black" (2004). Uue sarja pealkirja ja esilinastusaega pole teatatud, kuid teada on vähemalt see, et iga osa on pooletunnine. Trinidadi juurtega Minaj, kelle debüütplaadi "Pink Friday" ilmumisest täitus eelmisel nädalal kümme aastat, tegutseb sarja tegevprodutsendina.