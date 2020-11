Inimesed „Rannamaja“-Ada: mis see teie asi on, kui palju ma kaalun? Ohtuleht.ee , täna, 07:58 Jaga: M

Ada Marie Nelke Foto: Teet Malsroos

Tõsielusaatest "Rannamaja" tuule tiibadesse saanud Ada on osaline järgmises saates, mis sedapuhku kannab nime "Rannamaja: Raju reede". Ada on varemgi avameelselt tunnistanud, et on kaalus juurde võtnud, kuid nüüd on tal kops üle maksa läinud.