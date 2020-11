Toomas Kirss esitles uut telesarja: tulemas on tõeline pomm  

„Olen ses mõttes õnnelik inimene, et mind ümbritsevad sellised andekad inimesed nagu režissöör Mirjam Marjatta Olesk ehk Mirru – tema on üks geniaalne inimene. Näitlejad on uued, sama on ka heliloojaga – andsime Artjom Savitskile võimaluse kirjutada kogu selle sarja muusika, mis on minu meelest vapustav,“ on sarja juures nii produtsendi kui ka näitejuhi rolli täitnud Kirss rohkem kui rahul.

Mirjam Marjatta Olesk Foto: Martin Ahven

Kirss puhkeb naerma: „Päris nii ei olnud, aga enam-vähem küll. See aga, mida Mirru tegi, on täitsa müstiline. Ta on hästi tubli ja ülejäänud režissöörid peavad hakkama väga tõsiselt kartma, sest tulemas on tõeline pomm.“

Humoorikas uus kodumaine draama on stsenarist Eleonora Bergi kirjutatud ja pajatab lapsevanemaks olemise võludest ja valudest. „Sinu, minu, meie“ annabki vaatajale võimaluse vaadata lapsevanemaks olemisele üllatava ja humoorika nurga alt. Isegi kui vaataja pole veel lapsevanem, on ta kellegi poeg või tütar.

Kas ema või isana saab üldse läbi kukkuda või on selles rollis võimalik erineval moel hakkama saada? Kunstiõpetaja Eva (Doris Tislar) on viieaastasele tütrele pigem kui vanem õde, optometrist Iris (Britta Soll) üritab teismelist poega ikka veel oma kaitsva tiiva all hoida ning noor näitleja Mia (Laura Kukk) püüab olla kasuema lapsele abikaasa eelmisest suhtest. Samas kortermajas elav kolmik otsustab üksteisele südant puistates ja naljaga pooleks luua tugigrupi saamatutele lapsevanematele. Aga kui kampa saadakse ka psühholoog Kärt (Karolin Jürise), hakkab spontaansest ideest idanema midagi suurt. Nagu ikka, on sarjas armastust ja vihkamist ning jagub ka saladusi.

„SINA, MINU, MEIE“: Uues telesarjas kehastavad võtmetegelasi (vasakult) Britta Soll, Lee Trei, Laura Kukk, Doris Tislar ja Karolin Jürise. Foto: Martin Ahven