GALERII | Kadri Kõusaare filmi võtted Jordaanias on lõpusirgel 

Filmi tegevuskohaks on Siinai kõrb Egiptuses. Palestiina terroristid röövivad Rootsi naisajakirjaniku Ingridi (Frida Westerdahl) ja peidavad ta kõrbe. Muinasjutulises ja samas õudusunenäolises loos armub naine ühte oma röövijatest – Alisse (Ali Suliman). Ali ülemus Moussa kahtlustab, et midagi toimub ning muutub üha ohtlikumaks ja vägivaldsemaks. Dramaatiliste sündmuste jadas õnnestub Ingridil küll põgeneda, kuid see võib osutuda illusiooniks.

„Käesoleva aasta märtsis võttesse minema pidanud film jäi COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorra tõttu päevapealt seisma ning algas rohkem kui 6 kuud kestev katsumuste rada, sealhulgas kaotati oluline osa filmi rahastusest,“ räägib filmi peaprodutsent Aet Laigu. „Peale Jordaania võtteid on jäänud veel nädal võtteid Eestis ja Rootsis. Ootame hetkel pingeliselt Eesti Kultuuriministeeriumi kriisiabi meetme otsuseid ning loodame väga, et ei pea võtteid pooleli jätma.“

„Eesti filmitegijate rahvusvaheline haare on märkimisväärselt avardunud nii filmilugude kui ka tootmise mõttes. Kadri Kõusaare „Surnud naise“ eksootiline ja nukker armastuslugu on julge ettevõtmine, seda enam, et filmi režissöör ja kolme maa produtsendid on naised,“ ütles EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins. „Filmi võtted on olnud koroona tõttu raskendatud, kuid võttegrupp ei ole teinud milleski hinnaalandust ja selle eest tuleb neid ainult tunnustada,“ lisas Tibbo-Hudgins.