Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaar lahus? Arbo liigub seltskonnas 25 aastat noorema naisega. Tuuli: „Ei oska kommenteerida.“

See pole tänavu esimene kord, kui Tuuli ja Arbo lahkumineku üle on spekuleeritud. Mai keskel teatas saatejuht Teet Margna, et tema ja abikaasa Kristi lahutavad abielu. Õige pea silmati Teetu-Tuulit teineteise seltskonda nautimas. Juuni keskel tabati nad romantiliselt jalutuskäigult Kadrioru luigetiigi veerel, käed teineteise ümber hellalt põimunud. Tuuli tunnistas Kroonikale, et nad olid Teeduga tõesti kunagi paar. „Täna oleme me väga head, lähedased sõbrad,“ sõnas ta. Teet kinnitas samuti, et sõprusest enamat ei maksa nende läbikäimisest otsida. „Me oleme juba ammused ja väga lähedased sõbrad,“ rääkis temagi.