VALUS! Sex Pistolsi legend päästis oravad, kuid sai kirbud püksi! 

Omal ajal Johnny Rottenina tuntud staar määrib end hoolikalt vaseliiniga, soovimata oma lemmikloomi süüdistada. Oravakesed on talle ilmselgelt südame külge kasvanud, ehkki John annab endale aru, et tema põhitrump on söögi pakkumine. "Ma kulutan nende väikeste nadikaelte peale kõvasti raha!"