Monaco vürstinna jagas lustlikku pilti oma tütrest 

Vürstinna jagab sotsiaalmeedias pilti, kus väike Gabriella lustlikult oma isa matkib. Iltalehti märgib, et foto on ilmselt siiski sündinud kahe kaadri ühendamisel - Gabriella taust on iseäralikult udune. Kommenteerimisvõimaluse on vürstinna ära võtnud.