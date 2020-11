Tomi „Sebra“ Rahula: tütar oli nii vaimustuses, et musitas telekaekraani 

Maskisaate detektiivid ei osanud kordagi kahtlustada, et Sebra on Tomi Rahula. Küll aga levisid kahtlused tema lähikondlaste seas. „Pärast saadet kirjutas Dagmar Oja mulle, et nemad Vilgatsiga olid arutanud ja kahtlustanud,” märgib Eesti laulu peaprodutsent. Rahula lisab, et ka Tulnuka maski kandnud Peeter Oja võttis temaga pärast saadet ühendust ja nentis, et kuigi Sebra oli tema garderoobinaaber, ei osanud ta midagi kahtlustada.