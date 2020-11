Inimesed PÄEV KOOS NOORSOOTÖÖTAJAGA | Laura Kiviselg: kõige valusam on see, kui nõustatav tagasi auku kukub Geidi Raud , täna, 14:39 Jaga: M

KOHVIPAUS KOHALIKUS KOHVIKUS: „Pärnu on minu südamelinn,“ õhkab Laura. Foto: Martin Ahven

Noorsootöötaja Laura Kiviselg (21) jookseb kui orav rattas, et Tartu ja Pärnu noortel oleks see keegi, kellele saab usaldada perekonnatraagikat, kooliprobleeme ja armuvalu. Pole ka ime, miks Laura vanavanaema, Kihnu Virve, siunab, et neiul peigmeest pole – kuhu ta veel selle pistaks, kui päevakava on tihedam kui USA presidendil!