RAHVAS ARVAB | „Maskis laulja“ Kärbseseen on Luisa Rõivas. Fööniksi kostüümis peidab ennast Elina Nechayeva või Triin Lellep 

Enne maski langemist pakkusid Õhtulehe lugejad, et Sebra on Valter Soosalu, Robert Rool, Karl-Erik Taukar, Tõnis Niinemets, Johan Randvere või Kenneth Rüütli. Kohtunike pakkumised olid: Allan Muuk, Stig Rästa,Varro Vooglaid ja Marko Asmer. Seda, et Sebra kostüümis peitus just Tomi Rahula, ei arvanud keegi ja oli nii detektiividele kui ka vaatajatele suur üllatus.