EESTI KUNSTIKOGUJAD | Margus Punab: ma ei vaata oma kunstikogu kui rahapakki 

Punab meenutab ka kummalist keerdkäiku, kuidas tema kollektsiooni jõudis René Kari teos „Sinine, must ja valge“, 1988. aastal valminud kolmikmaal, mille KGB kunstniku isikunäituselt avamispäeva järel maha võttis. „Esimese pildi kolmikmaalist sain oma kogusse ühe professori seinalt, teise ühest joomaurkast, mis koos majaga kaks kuud hiljem maha põles. Kolmandat tööd ma ei suutnudki väga pikka aega tuvastada, kuni selgus, et see oli Tallinna kunstimuuseumi kogus. Palusin kunstnikul teha sellest lihtsalt uus autorikoopia,“ räägib kollektsionäär. „Selline issanda loomaaia mitmekesisus siis, kus maalid on sündinud ühel ajal, aga keskkond, kust need minu kogusse jõudsid, näitab meie ühiskonna sotsiaalset gammat. Seetõttu pole ma neid töid isegi renoveerinud.“