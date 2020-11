Inimesed EESTI KUNSTIKOGUJAD | Tiit Pruuli: kollektsioneerimine on minu jaoks põnev mäng Jaanus Kulli , täna 12:57 Jaga: M

KESKMES MERETEEMA: Tiit Pruuli sõnul on tema kollektsioonis nii realistlikku marinistikat kui ka täiesti abstraktset merd. Käte vahel olevat Eerik Haameri „Portugali rannikut“ peab ta üheks oma lemmikuks. Foto: Tiina Kõrtsini

Äri- ja reisimees Tiit Pruuli pani oma kollektsioonile aluse üle kahekümne aasta tagasi. Selle ühest kõige põnevama saatusega teosest räägib ta nii: „Ostsin hiljuti vahepeal Rootsis olnud Leo von Scharenbergi maali, millel on kujutatud paati tormisel merel Tallinna all. Ei teadnud esialgu muud, kui et Scharenberg oli ühe Eestimaa vanima rüütlisuguvõsa esindaja. Hakkasime siis koos ajaloolastest sõprade Juhan Kreemi ja Toomas Hiioga teemat lahti ketrama. Selgus, et pildil on kujutatud laev Hulda uppumist ja madruste päästmist merepäästjast kaptenleitnandi Leo Scharenbergi juhtimisel Tallinna lahel 1888. aasta sügisel.“