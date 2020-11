Inimesed EESTI KUNSTIKOGUJAD | Jaan Manitski: ühegi pildi väärtust ei saa mõõta ainult rahas Jaanus Kulli , täna, 12:48 Jaga: M

ERAKUNSTIMUUSEUMI OMANIK: Jaan Manitski kogus on üle tuhande taiese, millest suurt osa saavad huvilised näha Viinistu eramuuseumis aasta ringi. Tänavu suvel avatud uude püsiekspositsiooni kuulub umbes 450 teost. Foto: Robin Roots

Kui Viinistus sündinud ja koos vanematega Eestist detsembris 1943 lahkunud Jaan Manitski pärast 46 aastat pagulaselu tagasi kodumaale tuli, sai temast riigiametnik, kellel ei jäänud kultuuriga tegelemiseks just palju aega. „Ma arvan, et see oli aastal 1997, kui Jüri Arrak kutsus mind oma Pärnu maanteel asuvasse ateljeesse, näitas mulle üht oma pilti ja rääkis selle kohta loo, mille sisuks oli kunstniku nägemus nõukogude süsteemi kohta.“ Nii saigi ettevõtja Jaan Manitski kunstikollektsioneerimine alguse Arraku poliitilise alatooniga maalist „Punane lind“.