Jaak Madison vendade traagikast: ükskõik, kui raske see ka pole, tuleb edasi elada 

Madisonide perekonna minevikus on olnud kaks väga traagilist sündmust. Kui Jaak Madison oli seitsmeaastane, mõrvati tema vanem vend Janek.

Heli meenutab, et ta hakkas Janekit otsima, aga asjatult. „Läksin garaaži juurde, et järsku on ta seal, aga kedagi ei olnud. Kui ma koju tagasi kõndisin nägin, et politseiautod olid meil õues. Küsisin siis, milles asi on, kas juhtus mõni avarii, aga selle peale ei oleks ma tulnud, et päris noaga rünnati.”

Janeku tappis kohalik viinamees. „See oli meie küla kohalik parm, kes oli ennast deliiriumisse joonud ja keda kõik teadsid. Ta oli juba varahommikul seal poe ukse peal räusanud, sellises olukorras inimese oleks pidanud juba ammu ära koristama sealt,” tõdeb naine.

Elu tahab kõigele vaatamata elamist

Jaagu sõnul oli see ema jaoks kirjeldamatu löök, aga ta pidi vastu pidama, sest kodus ootas pispoeg, kes vajas erilist abi. Nimelt juhtus paar aastat enne pere vanima poja surma traagiline õnnetus ka pesamunaga.

Heli Madison kirjeldab, et pere noorim poeg oli siis alles 2,5aastane, Jaak oli neli. "Me olime vanaema juures Järva-Madisel. Läksime suurema poja Janekiga korra ratastega lehma toitma ja väikemehed jäid vanaema hoolde,” meenutab Heli ja lisab, et lastega on nii nagu ikka: üks hetk on nad su silme all ja kui selja pöörad, siis juba kadunud.