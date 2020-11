Ameerika muusikaauhindade gala kõrgeima priisi pälvis Taylor Swift 

"Seda auhinda hääletavad fännid, nii et see on minu jaoks väga tähtis," kinnitas Swift pärast tänusõnu. "Te olete olnud kogu mu karjääri jooksul imelised, aga eriti tänavu, mil oleme üksteisest nii kaugel olnud ja pole saanud kontsertidel kohtuda. Tunnen, et muusika ühendab meid ikkagi. [...] Mul on väga-väga vedanud, et te mul olemas olete!" õhkas lauljatar.