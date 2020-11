Lapseootel printsess Eugenie kolis prints Harry ja Meghani kõmulisse majja 

The Suni andmeil on lapseootel printsessi ja tema mehe Jack Brooksbanki kolimine Frogmore Cottage'isse kuningakojas paksu verd tekitanud, sest Harry ja Meghan sepitsesid seda kuninganna seljataga. "Kuninglikule perele tuli see uudis täieliku üllatusena," kinnitab keegi insaider. "Kuningannale teatati kolimisplaanidest alles siis, kui Harry ja Meghan ning Eugenie ja Jack olid sellest omavahel rääkinud."

Seni elasid Eugenie ja Jack Kensingtoni lossi territooriumil Ivy Cottage'i nimelises residentsis. Nende esiklaps peaks sündima aasta algul.

Windsori lossi territooriumil asuv Frogmore Cottage on Ühendkuningriigis palju kõmu põhjustanud, sest Harry ja tema naine lasid seal teha üüratult kalli remondi - see läks maksma 2,4 miljonit naelsterlingit. Kuid õige varsti kolis Sussexi hertsogipaar Põhja-Ameerikasse. Nüüd on nad soetanud Los Angelese lähistele uhke häärberi.