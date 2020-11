SUUR LEIN PRINTS WILLIAMI PERES: lahkus kõigi lemmik Lupo 

"Väga kurb uudis, kuid eelmisel nädalavahetusel suri meie kallis koer Lupo," kirjutas Cambridge'i hertsogipaar oma 12 miljonile Instagrami fännile. "Ta oli viimased üheksa aastat meie pere keskmes ja me jääme teda väga igatsema."

Uudist vahendanud Daily Mail märgib, et inglise kokkerspanjel Lupo on figureerinud kuningliku perekonna mitmetel fotodel, näiteks esimestel ametlikel fotodel prints George'ist. Loom oli hertsoginna Catherine'i vanemate Carole ja Michael Middletoni koera järglane. William ja Catherine said ta 2011. aastal pulmakingiks.