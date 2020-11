Hurraa! Eda-Ines Etti sai emaks: ilusaim november! 

"Ma ikkagi ise pean seda pigem äärmiselt isiklikuks teemaks, see on ikkagi meie pere rõõm. Muidugi on tore, kui inimesed kaasa rõõmustavad, aga ma arvan, et esiteks on võib-olla natuke vara nii suurelt rõõmustada. Eks ta natuke kummaline on," ütles Ines.

Eda-Ines ise lapseootusuudist niipea avaldada ei planeerinud. "Lootsime ikka, et see ei tule välja. Mida kauem on see enda rõõm, seda toredam. Aga on selge, et kui toimuvad avalikud kontserdid, ei saa teravate pilkude eest peituda, see on normaalne. Ma ise arvasin, et see ei paista veel nii palju välja," rääkis ta.