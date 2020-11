PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 23. november 

Pea on huvitavaid mõtteid täis, sind valdab tegutsemissoov. Ära midagi uisapäisa alusta, kaalu enne pikalt ja põhjalikult, kui midagi ostad või kuhugi investeerid.

Oskad leida just niisugust infot, mis on sulle vajalik. Palju olulist saad teada tänu inimestele, kellega sul on ühised huvid või organisatsioonide kaudu, millesse kuulud.