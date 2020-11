Ain Prosa „Kättemaksukontori“ uuest tegelaskujust: mitte just lumehelbeke, aga selline ärahellitatud pirtsakas plika 

Sarjas Luna Haabi tegelaskuju mängiv Ragne Veensalu on peagi emaks saamas ja seetõttu vajatakse tema asemele 25. hooaja eel uut detektiivi. „Ei oska täpselt öelda palju kandideerijaid on, aga viimati, kui vaatasin oli see arv paarisaja ringis,“ tunnistab Prosa, et tahtjaid on palju ning nende seas leidub ka professionaalseid näitlejaid.

Uuel detektiivil saab olema väga omapärane nimi - Lumi Lee. „Mõtlesime, et võiks olla teistsugune. Kuna ilmastikunähtused on tänapäeval nii moes laste nimedena – Lumed, Tormid ja Tuuled – siis mõtlesimegi, et selline võiks ta olla,“ selgitab Prosa.

Siiani on kõik detektiivid olnud naised ning seda ka põhjusega. Nimelt tegutseb detektiivibüroo Kättemaksukontor just seetõttu, et võidelda naiste õiguste eest. Aga kas sarja tegijad on mõelnud ka meesdetektiivile? „Oleme, aga hetkel see ei ole teema. See nõuab natukene tõsisemalt formaadi ümber tegemist, aga välistatud ei ole see kunagi,“ tõdeb Prosa.

Casting'ult otse tööle!

Kandidaadid, kes pääsevad casting'ule luuletusi ega laule esitama ei pea. „Seal on meie näitlejannad kohal. Kadri Rämmeld ja Elina Reinold. Mängime paar stseeni läbi, filmime üles ja siis vaatame visuaalset ja näitleja meisterlikkuse poolt.“

Õnnelik väljavalitu peab aga kohe tööle asuma. „Casting'u tõttu on võtted tegelikult juba veninud, et tahaks võimalikult kiiresti alustada,“ loodab režissöör. Nädalas on sarjal keskmiselt kolm võttepäeva. „Kolme päevaga valmib üks episood, aga oleme ka läbisegi teinud. Väidetavalt oleme näiteks kunagi teinud kaheksat episoodi läbisegi. Enamasti ei lähe sassi, kuigi lõpuks näitlejad tunnistasid, et kui politseijaoskonna stseene tegime kaheksat erinevat, siis lõpuks ei saanud nad aru, et kus nad on.“