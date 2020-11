BLOGI JA GALERII | Seekord pidi maski langetama Sebra, kes jäi viimase hetkeni mõistatuseks 

Detektiivid pidasid Sebrat suureks mõistatuseks ja müsteeriumiks ega pakkunud õiget nime kordagi. Näiteks tänases saates välja käidud variandid olid Allan Muuk, Stig Rästa, Varro Vooglaid, Marko Asmer, Sander Rebane, Märt Sults, Uku Arop ja Varro Vooglaid. „Need olid kõik naljakad ja vaimukad pakkumised, ent mulle tuli üllatusena, et keegi pihta ei saanud. Samas mõistan, et see nii läks, sest pole ju keegi mind laulmas kuulnud,“ ütles Tomi Rahula, lisades, et maskisaate saladust hoida oli lihtne, kuna keegi ei osanud tema osalemist oodata.